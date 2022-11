Momblano smentisce tutti: “Lo hanno scartato, ecco chi prende la Juve” / News

I risultati di questa prima parte di stagione non rispecchiano il vero valore della rosa della Juventus. Soprattutto le prestazioni in Champions si sono rivelate molto al di sotto delle possibilità della squadra di Allegri. Tuttavia, con gli uomini al momento a disposizione, il tecnico toscano dovrà sia tentare la rimonta in campionato che provare a vincere l'Europa League. Due imprese mica da poco. La società piemontese è intenzionata ad aiutare il proprio allenatore con degli innesti mirati nel mercato di gennaio. Sono tanti i nomi che si susseguono accostati alla Juve, Luca Momblano fa un po' di chiarezza e smentisce totalmente un obiettivo di cui scrivono tutti<<<