Cessione Juve – Momblano sgancia il siluro: “Mi hanno detto che…” | News

La Juventus non può permettersi passi falsi in Francia. Qualificarsi agli ottavi di Europa League è fondamentale per le ambizioni europee del club piemontese che aspira ancora a disputare la Champions del prossimo anno. Sappiamo bene che passando per il campionato l'impresa sarebbe quasi impossibile. Trionfare nella seconda competizione europea rappresenta il viatico più semplice per centrare il prestigioso obiettivo.