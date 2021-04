Ulivieri: “L’anima della Juventus si sta smarrendo”

Ulivieri ha parlato

TORINO - Renzo Ulivieri ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Juventus . Queste le sue parole: "La Juve è in mezzo ad un passaggio fondamentale, ogni squadra è un’anima, l’anima della Juve si è sta smarrendo, Pirlo deve ricostruire questa anni . Corsa Champions? “Il Milan sembra aver subito un cortocircuito sembra una squadra in difficoltà, la volata Champions è avvincente, il Napoli invece è tornato a correre. Sarà una lotta fino alla fine. Il Napoli di Gattuso è completo, andava letto con la chiave giusta anche prima, ha un organico forte e gioca un calcio piacevole, ha avuto momenti di difficoltà, ma li ha saputi superare. Anche all’inizio del campionato aveva fatto intravedere le sue possibilità poi sono arrivati gli infortuni. Osimhen può essere un valore aggiunto in questa volata".

A proposito di Juventus ha parlato Andrea Pirlo al termine del match con la Fiorentina: "Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, mentre avremmo dovuto affrontarlo in un altro modo, perché era una gara fondamentale nella corsa alla Champions. Eravamo sempre in ritardo, poco aggressivi e così abbiamo lasciato troppo spazio agli avversari. Abbiamo provato a metterci con i tre dietro, tenendo gli esterni un po' più alti, e provando a giocare tra le linee con Ramsey e Dybala, ma abbiamo sbagliato a interpretare la partita, perché loro tenevano una linea difensiva molto alta e aggressiva, quindi avremmo dovuto attaccare maggiormente la profondità. Non ci siamo riusciti, quindi a fine primo tempo abbiamo inserito Morata, per avere un cambio di passo e siamo andati un po' meglio, tenendo largo Kulusevski e dando la possibilità a Cuadrado di salire e creare superiorità numerica in quella zona di campo. Ronaldo? Ha avuto qualche occasione che non è riuscito a sfruttare, però nel complesso non ha fatto male".