Ulivieri sicuro: “La Juventus è tra le favorite per lo Scudetto”

Renzo Ulivieri, ex allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Cusano Campus. Ecco le sue dichiarazioni sulla Juventus: "Alla fine le favorite per lo scudetto resteranno le solite 4, e cioè Napoli, Milan, Inter e Juventus. Per quanto riguarda le due romane invece, la Lazio si può avvicinare a queste 4 grazie a Sarri, la Roma pure ma dipenderà dagli investimenti che farà, dai giocatori che compreranno a Mourinho. E comunque, per tutte le nostre squadre, i problemi di bilancio e la mancanza di soldi devono stimolare le idee. Bisogna aguzzare l'ingegno e adoperare un'arte che in Italia e in particolare a Napoli si conosce molto bene, l'arte di arrangiarsi. Bisogna ritrovare e rispolverare l'arte di arrangiarsi soprattutto in un momento difficile come questo sennò non andiamo da nessuna parte".