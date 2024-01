UFFICIALE – Sfuma Popovic per la Juve: il giocatore firma con il Monza

Matija Popovic non vestirà la maglia della Juve: il giovane attaccante serbo ha firmato con il Monza, dove rimarrà in prestito per sei mesi

Nonostante la trattativa saltata con il Milan, l'inserimento tra le altre della Juventus non è stato sufficiente per portare Matija Popovic in bianconero. Decisiva è stata la collaborazione tra Monza e Napoli che ha prevalso sulle concorrenti. Da tempo le parti hanno trovato l'accordo che ora è stato reso anche reso ufficiale sul sito del club brianzolo. Ecco la nota del Monza su Popovic che spegne le velleità della Juventus:

"Matija Popovic è un nuovo giocatore del Monza. Il giovane attaccante ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024. Nato l’8 gennaio 2006 in Germania, ad Altotting, ma di nazionalità serba, cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado. Con la formazione Under 17 del Club serbo segna 21 gol in 25 partite nella stagione 2022/23. Dotato di grande tecnica e di un fisico imponente, Popovic si mette in luce anche nell’ultimo Europeo Under 17 con la nazionale serba, con cui ha collezionato fin qui 10 presenze".

