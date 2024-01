Ufficiale: Ranocchia passa al Palermo per 3 milioni. Tesoretto per la Juve

Il centrocampista lascia l'Empoli, dov'era in prestito, e si trasferisce a titolo definitivo in rosanero. Pronto contratto fino al 2028

Quest’anno per il centrocampista ben 9 presenze in serie A, con la maglia dell’Empoli con cui giocava in prestito proprio dai bianconeri. L’ultimo gettone contro il Milan, contro cui ha giocato ben 70 minuti. Firmerà un contratto col Palermo valido fino al 30 giugno 2028.