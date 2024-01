UFFICIALE – Ranocchia lascia la Juve: il centrocampista passa al Palermo

Ora è anche ufficiale. Filippo Ranocchia lascia la Juventus e si accasa in Serie B al Palermo. Dopo il prestito all'Empoli per sei mesi, il quale ha preceduto quello scorso al Monza, il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo. Un ritorno in cadetteria per il centrocampista cresciuto nella Next Gen, per rinforzare la rosa di un club estremamente ambizioso. Ecco la nota pubblicata sul sito della società rosanero: