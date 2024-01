UFFICIALE – Niente Phillips per la Juventus: l’olandese passa al West Ham

Phillips non indosserà la maglia della Juve in questa stagione: il centrocampista ha firmato per i prossimi mesi per gli inglesi del West Ham

Anche un altro obbiettivo di calciomercato, il quale sarebbe stato a lungo osservato dalla Juventus, sfuma in maniera definitiva. Stiamo parlando in questo caso di Kalvin Phillips, uno dei centrocampisti più spesso accostato tra i possibili rinforzi dei bianconeri. In un certo senso sedotto e abbandonato, il giocatore ha trovato un accordo con un altra società, il West Ham. Nonostante le richieste non indifferenti del Manchester City sul pagamento dell'ingaggio, il club londinese ha già ufficializzato il passaggio del giocatore.

Alla fine l'olandese, che dal canto suo ha sempre cercato una squadra che gli permettesse di giocare con continuità, dovrebbe essere stato accontentato. Invece la Juventus, che ha chiuso ieri per Tiago Djalò, continuerebbe a guardarsi in giro per capire se qualche soluzione low cost potrebbe fare al caso suo per gennaio. Occasione che Phillips, visto l'ingaggio percepito, non sarebbe stata.

