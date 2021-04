Ufficiale, Nagelsmann sarà il nuovo tecnico del Bayern Monaco nella prossima stagione

Nagelsmann ha firmato con il Bayern Monaco

L'FC Bayern ha nominato Julian Nagelsmann come nuovo allenatore. Il 33enne di origine bavarese si trasferirà a Monaco dall'RB Leipzig il 1 ° luglio 2021 in vista della nuova stagione, firmando un contratto quinquennale con i campioni del record tedeschi fino al 30 giugno 2026. Ciò avviene dopo che l'FC Bayern ha accettato la richiesta dell'attuale allenatore Hansi Flick di risolvere il suo contratto il 30 giugno 2021, due anni prima della data di scadenza originale. “ Julian Nagelsmann rappresenta una nuova generazione di allenatori . Nonostante la sua giovane età, ha già un curriculum impressionante. Siamo convinti che con Julian Nagelsmann possiamo continuare i magnifici successi degli ultimi anni ", ha detto il presidente del club Herbert Hainer. “Vorrei esprimere i miei ringraziamenti a Hansi Flick a nome dell'FC Bayern. Ha assunto la direzione della nostra squadra in un momento difficile nel 2019 e ha continuato a vincere sei trofei, con il settimo che si spera a seguire. Avrà sempre un posto nei libri di storia dell'FC Bayern. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro".

Oliver Kahn: "La durata del contratto di soli cinque anni di Julian dimostra quanto sia impegnato con l'FC Bayern. Sono convinto che il futuro sportivo dell'FC Bayern sarà di grande successo con Julian Nagelsmann", ha detto il membro del consiglio. “I miei ringraziamenti vanno a Hansi Flick. Ha portato l'FC Bayern a grandi successi con un grande calcio. Ora abbiamo esaudito il suo desiderio di lasciare l'FC Bayern prima della scadenza del suo contratto. Ti auguro il meglio, Hansi!". "I colloqui con Julian sono stati molto collaborativi e costruttivi. Avremo molta gioia con lui - di questo sono sicuro ", ha aggiunto il membro del consiglio per lo sportHasan Salihamidzic. "Voglio esprimere i miei ringraziamenti a Hansi Flick. Dopo aver assunto il ruolo di capo allenatore quasi un anno e mezzo fa, abbiamo festeggiato molte vittorie e titoli, con gli alti nel 2020 come il punto più alto. Il suo nome sarà sempre associato a questi successi. Gli auguro tutto il meglio per la strada da percorrere".

Hansi Flick: "Gli ultimi due anni saranno indimenticabili per me. Le emozioni, le vittorie, i titoli, ma anche il lavoro quotidiano in campo è stato molto divertente per me, è stato un momento fantastico. Il successo può essere raggiunto solo insieme! Un allenatore non è niente senza la sua squadra, e ho avuto la fortuna di avere giocatori fantastici qui a Monaco e uno staff e una squadra di allenatori che hanno fatto un lavoro incredibile. Grazie ragazzi e grazie Kathleen! Un ringraziamento particolare va anche al presidente Herbert Hainer, insieme a Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic e all'intero consiglio esecutivo, che mi hanno dato l'opportunità di allenare questa magnifica squadra. Rimane una punta di tristezza: che non abbiamo potuto festeggiare i grandi successi di questo periodo con i fan. Mi sei mancato in ogni partita. Auguro alla famiglia FC Bayern solo il meglio per il futuro. Julian Nagelsmann ha allenato la prima squadra del TSG Hoffenheim da febbraio 2016, diventando l'allenatore più giovane nella storia della Bundesliga. Dal 1 ° luglio 2019, Nagelsmann è alla guida dell'RB Leipzig, che ha guidato le semifinali della UEFA Champions League la scorsa stagione.