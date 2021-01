Ufficiale, Mandzukic torna in Italia: è un nuovo giocatore del Milan

TORINO – Dopo l’esperienza terminata la scorsa estate negli Emirati Arabi all’Al Duhail, Mario Mandzukic firma il suo grande ultimo contratto da professionista e torna in Italia, stavolta non alla Juventus ma al Milan (attualmente in testa alla classifica). Il croato ha messo stamattina la firma sul suo nuovo contratto a Milanello ed ha scelto la maglia numero nove. L’ex attaccante bianconero rimarrà in rossonero fino al termine della stagione in corso, con l’opzione di prolungare un altro anno, una operazione molto simile a quella di Zlatan Ibrahimovic. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale della società milanese.

“AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžukić. L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva. Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžukić ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria. Nell’estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al VfL Wolfsburg (60 presenze e 20 reti) e poi al Bayern Monaco (88 gare e 48 gol). Nel 2014/15 con l’Atletico Madrid, ha realizzato 20 reti in 43 partite, prima di trasferirsi alla Juventus con cui ha collezionato 162 presenze e 44 gol. Nel gennaio 2020 è passato all’Al-Duhail, con cui ha giocato 7 gare segnando 1 gol. Mandžukić ha vinto 24 trofei con squadre di Club, tra cui 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, 9 Campionati e 12 tra Coppe e Supercoppe nazionali. Con 33 reti in 89 presenze è il secondo cannoniere di tutti i tempi con la maglia della Nazionale della Croazia. Mario Mandžukić indosserà la maglia numero 9“.

Il croato è pronto ad una nuova esperienza in Italia, dunque, dopo aver passato molti anni alla Juventus, club a cui è rimasto molto affezionato e legato. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<