Ufficiale: Marco Lipari passa dalla Next Gen alla Recanatese

Marco Lipari, ex calciatore della Juventus Next Gen, si è trasferito in prestito alla Recanatese nelle ultime ore di mercato.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota per definire l'addio temporaneo di Lipari, che passa alla Recanatese. Ecco il comunicato: "È ufficiale la cessione temporanea annuale di Mirco Lipari alla Recanatese. Nella stagione 2023/2024, dunque, il classe 2002 toscano giocherà in prestito in Serie C, proprio nel Girone B come la Juventus Next Gen.

Mirco saluta per un'annata i nostri colori dopo essere tornato in bianconero nel gennaio 2022 - rientrando dal prestito di sei mesi alla Juve Stabia - e da quel momento ha totalizzato 15 presenze in Next Gen (all'epoca ancora Under 23) e segnato il suo primo gol tra i professionisti, il 2 novembre 2022, nel secondo turno di Coppa Italia Serie C contro la Feralpisalò. Virtuoso anche il suo percorso nel Settore Giovanile della Juventus, soprattutto in Under 17.

Un percorso di crescita, il suo, che lo ha visto vestire, in prestito, anche la maglia della Primavera dell'Empoli con la quale ha recitato un ruolo da protagonista vincendo anche il titolo di campione d'Italia Under 19 nella stagione 2020/2021. In bocca al lupo per questa nuova avventura, Mirco!".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.