UFFICIALE, la Juventus cede Barbieri al Pisa: la formula dell’operazione

Tommaso Barbieri vestirà la maglia nerazzurra del Pisa nella stagione 2023/24. Dopo la trafila nella Next Gen e l'esordio con la prima squadra della Juventus , il giocatore, come riporta il sito ufficiale, è stato ceduto in prestito.

In Serie B il giocatore avrà la possibilità di misurarsi da protagonista in un nuovo campionato. La formula scelta per il trasferimento del terzino destro è quella del passaggio temporaneo con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro.

Cresciuto nel Novara, la Juventus ha prelevato il giocatore nel 2020 per la formazione Nex Gen. In Serie C Barbieri ha disputato 60 partite ufficiali, esordendo nel 2022 con Massimiliano Allegri in panchina anche in Serie A. Nuova esperienza per il 2002, con la possibilità di ritornare a vestire la maglia della Juventus nel caso il Pisa decida di non usufruire dell'opzione del riscatto.