UFFICIALE – La Juventus annuncia Alcaraz: i dettagli dell’operazione

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha ufficializzato l'arrivo di Carlos Alcaraz dal Southampton . Il giocatore si trasferisce in bianconero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Ecco il comunicato del club:

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Southampton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Jonas Alcaraz Duran a fronte di un corrispettivo di € 3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,2 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.