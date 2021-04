Ufficiale: la Juventus abbandona la Superlega

La Juventus è fuori dalla Superlega

TORINO - La Juventus abbandona ufficialmente, per ora, il progetto Superlega . Di seguito riportiamo il comunicato dei bianconeri: "Con riferimento al comunicato stampa diramato da Juventus Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale progetto, sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate. In tale contesto, Juventus, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali del progetto, ritiene che esso presenti allo stato attuale ridotte possibilità di essere portato a compimento nella forma in cui è stato inizialmente concepito. Juventus rimane impegnata nella ricerca di costruzione di valore a lungo termine per la Società e per l’intero movimento calcistico".

Per quanto riguarda la Juventus, invece, mister Pirlo ieri ha presentato in conferenza stampa la sfida di stasera contro il Parma. Queste le sue parole: "Domenica abbiamo speso tanto sia sotto l’aspetto fisico che mentale. La squadra sta bene e ha tanta voglia di tornare alla vittoria. Domani sera affronteremo il Parma, una squadra che non sta attraversando un momento semplice, ma che è stata autrice di buone prestazioni in quest’ultimo periodo. Dovremo approcciare al meglio la gara per incanalarla nella direzione desiderata. In vista del match contro i ducali ho già in mente qualche rotazione, ma non cambierò molto. Domani ci saranno Buffon, Ronaldo e Dybala. Paulo ha bisogno di continuare a mettere minuti nelle gambe, di conseguenza domani potrebbe nuovamente partire dal primo minuto. Morata era un po’ stanco dopo la partita molto intensa di Bergamo e Arthur era dispiaciuto per non essere riuscito a incidere a gara in corso. Adesso, però, è sereno e domani potrebbe essere l’occasione giusta per rivederlo dall’inizio".