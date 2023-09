UFFICIALE – La Juve Next Gen perde Garofani: dovrà operarsi

La Juventus Next Gen dovrà fare a meno a lungo di Garofani: il calciatore si è infortunato in allenamento e dovrà sottoporsi a un intervento

Brutte notizie per la Juventus Next Gen. Tramite il proprio sito ufficiale, il club bianconero ha comunicato l'infortunio durante la sessione di allenamento del portiere Giovanni Garofani. Il giocatore dovrà inoltre sottoporsi a un intervento chirurgico. Per il giocatore si parla di lesione miotendinea del retto femorale. Ancora non comunicati i tempi di recupero. Ecco la la nota della società: