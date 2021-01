UFFICIALE – Juve, Portanova e Petrelli vanno al Genoa

TORINO – Dopo aver battuto ed eliminato la Spal dalla Coppa Italia, la Juve ora si prepara per quello che sarà un mese di fuoco, con impegni che riveleranno se questa squadra potrà giocarsi tutto da qui al termine della stagione o se invece, dovrà lasciare stare qualche competizione per concentrarsi su altre piu raggiungibili. Si partirà dalla sfida di domani a Marassi contro la Samp, per arrivare poi ai confronti diretti con Roma e Napoli in campionato, tenendo conto anche del doppio confronto contro l’Inter, valido per l’accesso alle finali della Coppa Italia. Da prendere in considerazione anche la gara di andata degli ottavi di Champions che si, arriverà tra un mese ma ci sarà proprio a ridosso dell’ultima partita di questo mini ciclo devastante.

Juventus che intanto si concentra anche sul mercato e sta monitorando con attenzione la possibilità di chiudere un colpo in extremis in queste ultime ore di mercato giunto ormai agli sgoccioli. Ma in attesa di capire chi potrà arrivare alla corte di mister Pirlo, la dirigenza della Continassa ha annunciato due cessioni che, portano delle plusvalenze di circa 17,2 milioni di euro nelle casse dei bianconeri. Si tratta dei due giovani Portanova e Petrelli, entrambi ceduti al Genoa a titolo definitivo per delle cifre rispettivamente di 10 e 8 milioni di euro. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club.

“Cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manolo Portanova a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni pagabile in tre esercizi; tale valore di cessione potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi € 5 milioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 9,6 milioni; cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Petrelli a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni pagabile in tre esercizi; tale valore di cessione potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi € 5,3 milioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 7,6 milioni”.