UFFICIALE – Intervento riuscito per Fagioli: il comunicato della Juventus

L'infortunio subito nel finale del primo tempo del match di Europa League contro il Siviglia è costato la rottura della clavicola per Nicolò Fagioli. Il club bianconero non ha perso tempo. Il centrocampista della Juventus, come comunicato sul sito ufficiale dal club bianconero, si è oggi sottoposto a un intervento chirurgico. Il giocatore della Vecchia Signora tornerà a disposizione per la prossima stagione.