UFFICIALE: Iling-Junior rinnova con la Juventus fino al 2025

Samuel Iling Junior , centrocampista della Juventus , ha firmato il contratto con la società bianconera. Il nuovo accordo sarà valido fino al 2025. Ecco il comunicato di Madama: "Samuel Iling-Junior entra ufficialmente nella rosa della Prima Squadra e mette la firma sul suo futuro alla Juventus. È ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2025. Classe 2003, Samuel è approdato in bianconero nel settembre 2020 dopo l’esperienza nel settore giovanile del Chelsea e da lì è partito il suo percorso nella Juventus, con una crescita continua e tangibile che l’ha portato all’esordio in prima squadra, dove gli sono bastati pochissimi minuti per mettere in mostra le sue qualità. Andando con ordine, sono due le stagioni giocate con l’Under 19.

28 presenze e 4 gol nella prima, 38 e 10 reti nella seconda, quella dell’esplosione definitiva. Gol, assist e una duttilità non comune gli sono valsi il salto in Next Gen con un ruolo di protagonista e anche al primo impatto tra i professionisti Sam non ha battuto ciglio, confermando quanto già visto con l’Under 19. Inizia la stagione con la Juventus Next Gen, con cui segna 4 gol In 7 presenze, e la sensazione che la prima squadra sia ben più di un sogno diventa presto realtà. L’esordio avviene contro l’Empoli all’Allianz Stadium, il 21 ottobre 2022. Entra nel finale e i minuti a disposizione sono sufficienti a far scorgere il suo talento, che poi esibisce in Champions League, contro il Benfica. Venti minuti a Lisbona, con un assist all’attivo e un impatto devastante sul match.