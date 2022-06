Ufficiale: Frabotta in prestito al Lecce

Il calciatore della Juventus, dopo una stagione passata in prestito a Verona, andrà a giocare nella squadra giallorossa neopromossa in Serie A

redazionejuvenews

La Juventus sta preparando la prossima stagione cercando di migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, in vista dell'inizio della prossima SerieA. Lo scorso campionato non è stato molto brillante da parte della squadra torinese, che non è mai stata in lotta per lo Scudetto, e che ha provato a rimontare dopo un inizio disastroso. Il tentativo di rimonta è terminato nella partita contro l'inter, persa in casa per 0-1 e che ha fatto dire addio alla Juventus si pochi sogni di Scudetto. Inter contro cui i bianconeri hanno perso anche le due finali giocate, quella di Coppa Italia e quella di Supercoppa Italiana. Per la prima volta dopo 10 anni quindi, i bianconeri hanno terminato la stagione senza alzare trofei, e a Torino questo ha fatto storcere il naso.

Per questo i dirigenti stanno lavorando, insieme a Massimiliano Allegri, per trovare i nomi giusti per migliorare la squadra in vista della prossima stagione, il cui inizio è ormai alle porte. La prima giornata infatti è stata anticipata di due settimane, visto che poi a novembre il campionato si fermerà per consentire la disputa del Mondiale, con il campionato che riprenderà poi a gennaio.

Molti i nomi accostati alla Juventus in questi ultimi giorni di giugno, e in attesa dell'inizio ufficiale del mercato, i bianconeri avrebbero concluso già due affari: il ritorno di Pogba a Torino a parametro zero, e l'arrivo di Di Maria per un anno, anche lui a parametro zero. Inizia quindi a formarsi la nuova Juventus, che sta lavorando anche in uscita. Anche qui è arrivata la prima ufficialità con Frabotta che, dopo un anno difficile a Verona, è passato in prestito al Lecce, con diritto di riscatto e controriscatto, segno che i bianconeri credono nel giocatore e non ne vogliono perdere il controllo. Questo il comunicato ufficiale.

"L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta dalla Juventus FC."