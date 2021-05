UFFICIALE: Douglas Costa lascia il Bayern Monaco

Il comunicato dei bavaresi

Costa è stato ceduto in prestito per una stagione dalla Juventus all'inizio dell'autunno. In questa stagione, il 30enne attaccante ha collezionato un totale di 20 presenze in Bundesliga, Champions League, Coppa DFB e ai Mondiali per club. Il brasiliano è fuori da febbraio a causa di una frattura all'attaccatura di un piede. L'FC Bayern aveva preso Tiago Dantas in prestito dal Benfica per una stagione in estate. Il 20enne portoghese ha collezionato due presenze con la prima squadra e sette con le riserve dell'FC Bayern.