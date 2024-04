UFFICIALE – Caruso la storia continua: c’è il rinnovo fino al 2026

Tramite il sito ufficiale del club, la Juventus ha ufficializzato l'accordo raggiunto con Arianna Caruso per il prolungamento del suo contratto. Ecco la nota del club: "E’ arrivata che era una ragazza di 17 anni. Giovane, forte, con tante speranze e altrettanti sogni. Oggi, è una donna matura, una calciatrice di 24 anni. Anche se molti di quei sogni si sono gradualmente trasformati in realtà Arianna Caruso conferma a tutti che ci sono ancora tante pagine da scrivere, insieme. E’ ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto con la Juve, fino al 30 giugno 2026. Quello di Caru non è un annuncio “normale”. Basti pensare che lei è, semplicemente, la giocatrice con più presenze nella storia delle Juventus Women, considerando tutte le competizioni (210), nonché la prima, e finora unica bianconera ad aver già raggiunto la soglia delle 200 caps. Non solo: lei, come tante altre super campionesse che ancora oggi scrivono la storia delle Juventus Women, era presente fin dalla prima, primissima volta, in quella caldissima giornata di agosto 2017, a Pianezza, quando tutto ebbe inizio. E da allora, il suo è un percorso che solo il futuro consacrerà a leggenda"