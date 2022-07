Ufficiale: Cambiaso è un nuovo giocatore della Juventus

Il giocatore arriva dal Genoa in cambio del cartellino di Radu Dragusin per un totale di 8,5 milioni più 3 di bonus legati al rendimento del giocatore

La Juventus continua il suo mercato, ed ha definito ufficialmente il terzoacquisto della sessione. Dopo gli acquisti a parametro zero di Angel Di Maria e di Paul Pogba, che già si stanno allenando con il resto della squadra, dal Genoa è arrivato infatti il terzino Andrea Cambiaso, passato a titolo definitivo dal grifone ai bianconeri per un totale di 8,5 milioni più 3 di bonus e il cartellino di Radu Dragusin. Il giocatore, dopo un colloquio con Allegri, verrà subito girato in prestito al Bologna, che lo riceverà per un anno in prestito secco.