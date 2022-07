Ufficiale, Andrea Cambiaso passa al Bologna in prestito secco

Il Bologna ha ufficializzato l'acquisto di Andrea Cambiaso, terzino di proprietà della Juventus, acquistato solo pochi giorni fa.

redazionejuvenews

Nuova operazione di calciomercato per la Juventus, questa volta in uscita. Il club bianconero ha ceduto in prestito secco al Bologna il terzino Andrea Cambiaso, acquistato proprio due giorni fa dal Genoa. Un'operazione per garantire minuti e continuità al classe 2000, che nella Juventus, sulla sua fascia di competenza si sarebbe trovato di fronte Alex Sandro e Luca Pellegrini, motivo per cui, di comune accordo con Massimiliano Allegri e la società, l'ex Empoli ha scelto i rossoblù, alla ricerca di un esterno sinistro dopo la cessione di Aaron Hickey al Brentford, addio che ha garantito alla casse del Bologna ben 22 milioni. Ecco il comunicato del club felsineo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 dalla Juventus Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Andrea Cambiaso.

Versatile esterno ambidestro classe 2000, fra i più interessanti talenti italiani emergenti, Andrea possiede buone doti fisiche, è rapido e tecnico e si è messo in grande evidenza al debutto in A nello scorso campionato al Genoa, interpretato con ottimo profitto. Dopo le giovanili al Grifone e due stagioni fra i “grandi” in Serie D dai 17 ai 19 anni, passa fra i professionisti all’Alessandria nell’estate 2019 ma l’annata è contraddistinta da un incidente al ginocchio che ne condiziona parzialmente anche il campionato successivo, in B ad Empoli con Dionisi, conquistando comunque la promozione in massima serie.

Tornato quindi in rossoblù, debutta il 21 agosto di un anno fa in A e con personalità si appropria di una maglia da titolare che non lascia più fino a febbraio, quando si ferma per un infortunio patito contro l’Inter. Laterale di destra, quinto su entrambi i lati, in alcune occasioni anche centrocampista: Cambiaso diventa in breve anche un punto fermo dell’Italia Under21. Dal luglio 2022 passa dal Genoa alla Juventus e quindi al Bologna a titolo temporaneo".