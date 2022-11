UEFA Youth League: focus sul PSG

La squadra dei giovani bianconeri in campo questo pomeriggio contro i pari età francesi per l'ultima partita della fase a gironi della competizione

La Juventus Primavera scenderà oggi pomeriggio in campo contro il PSG nell'ultima partita della fase a gironi. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la sfida.

"Era il 6 settembre quando la Juve giocò la sua prima partita della stagione in Youth League. Il percorso dei bianconeri iniziò a Saint-Germain-en-Laye proprio contro il PSG. Oggi, mercoledì 2 novembre, quasi due mesi dopo le due squadre tornano ad affrontarsi nell'ultima giornata della fase a gironi della più importante competizione europea per club a livello giovanile.

Tornano ad affrontarsi con una grande certezza in più: la qualificazione, ottenuta da entrambe, alla fase a eliminazione diretta. La gara di oggi avrà un peso specifico particolarmente importante perchè chi chiuderà al primo posto accederà direttamente agli ottavi di finale, mentre la seconda classificata dovrà passare dai sedicesimi di finale.

Attualmente i bianconeri occupano la seconda posizione in graduatoria alle spalle dei parigini: la squadra di Montero ha totalizzato 10 punti in cinque giornate, quella francese è a quota 12 in questo momento.