La UEFA risponde ad A22: “Ora attendiamo ora la sentenza della CGUE”

Nella giornata di oggi il Tribunale Provinciale di Madrid ha accolto il ricorso delle società e respinto l'opposizione della UEFA: i club aderenti alla Superlega , tra cui c'è anche la Juventus , non possono essere punite da UEFA e FIFA . Una vittoria dei club quindi, in questa lunga sfida con i vertici del calcio europeo e mondiale.

Nel pomeriggio poi è arrivata la nota di A22 Sports Management , società che si occupa del progetto Superlega. Nel comunicato si esprime la soddisfazione e si ribadisce la volontà di portare avanti la creazione di una nuova competizione per club a livello continentale. A questo punto mancava la reazione della UEFA alla sentenza e al comunicato di A22, che non si è fatta attendere.

Il comunicato ufficiale: "Questa decisione riconosce l’importanza primaria del procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), in Lussemburgo. Il procedimento principale dinanzi al Tribunale commerciale di Madrid è attualmente sospeso in attesa della decisione della CGUE. A seguito dell’inequivocabile parere dell’Avvocatura generale della CGUE a sostegno della missione centrale della Uefa di guidare il calcio europeo, la Uefa attende ora la sentenza della CGUE, che sarà poi notificata al tribunale commerciale di Madrid in modo che possa essere applicata nel procedimento principale".