UEFA, tutte le decisioni della riunione del Comitato esecutivo

Il sito ufficiale della UEFA , tramite un comunicato, ha reso note le novità dell'ultima riunione. Ecco la nota: "Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi a Limassol, Cipro e ha preso le seguenti decisioni: Supercoppa UEFA 2024 Il Comitato Esecutivo ha nominato lo Stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia, come sede della Supercoppa UEFA 2024 che si giocherà il 14 agosto.

Organizzatori delle fasi finali giovanili Il Comitato Esecutivo UEFA ha nominato i paesi ospitanti di diverse fasi finali delle competizioni giovanili come segue: Campionato Europeo Under 17 Femminile UEFA: Irlanda del Nord 2026; Finlandia 2027. Campionato Europeo Under 17 UEFA: Albania 2025; Estonia 2026; Lettonia 2027.

Campionato Europeo Under 19 Femminile UEFA: Bosnia-Erzegovina 2026; Ungheria 2027. Campionato Europeo Under 19 UEFA: Galles 2026; Israele 2027. Quadro di governance per le associazioni nazionali Il Comitato Esecutivo UEFA ha adottato un quadro di governance rivisto per le sue federazioni nazionali, una mossa volta a migliorare gli standard di governance e dare ai suoi 55 membri il potere di sostenere la buona governance a livello nazionale".