Uefa, la stampa slovena accusa Ceferin: “Carriera costruita su una bugia”

Ha festeggiato la rielezione a presidente UEFA fino al 2027 ma Aleksander Ceferin finisce nel mirino della stampa slovena , suo paese d'origine, in un vero e proprio caso. No, stavolta non c'entrano nulla né la Juventus , né il Barcellona o il Real Madrid, né chiunque sia coinvolto nel progetto della Superlega. L'argomento centrale della discussione riguarda la carriera dello stesso Ceferin .

Una carica quinquennale che rappresenta uno dei requisiti per candidarsi alla presidenza della Federcalcio Slovena. Esperienza che il numero uno dell'Uefa sembra non aver svolto. Dopo tutte le verifiche del caso effettuate da NovaTV24 sulla documentazione dell'Olimpia Lubiana il nome di Ceferin non figura e l'incarico non risulta. Qualora non avesse realmente ricoperto il ruolo non avrebbe potuto candidarsi alla presidenza dell'Uefa, in quanto risulterebbe ineleggibile. E la sua elezione nel 2016 sarebbe da invalidare. A riportarlo è il CorriereDelloSport.