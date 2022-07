Udogie: “Juve? Voglio giocare e migliorare, a Udine sto bene”

La Juventus continua a muoversi sul mercato , e dopo gli acquisti di Pogba , Di Maria e Bremer , i bianconeri si stanno concentrando sulle cessioni, per poi continuare a rinnovare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei nomi circolati in ottica Juventus è quello del terzino dell'Udinese Destiny Udogie , che ha parlato del suo futuro intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

"Dai social vedevo. Ma ero tranquillo, pensavo a recuperare. Innanzitutto a Udine sto bene. E poi le dico una cosa: voglio giocare e migliorare. Magari in futuro farei volentieri un’esperienza in Inghilterra. Per il calcio non ho preso il diploma. Mi manca un anno e mamma lo vuole".