Udogie: “Interesse Juve vuol dire che sto facendo bene. E su Vlahovic..”

Il calciatore dell'Udinese, nel mirino della Juventus dalla scorsa estate, ha parlato del suo futuro, dell'Udinese e del campionato italiano di Serie A

Mentre sul campo la Juventus sta per affrontare le ultime giornate del campionato, che diranno molto di quello che sarà la prossima stagione bianconera, fuori dal rettangolo verde la dirigenza lavora sul mercato, alla ricerca di profili che in estate possano migliorare la squadra di Allegri. Uno di questi, seguito già da tempo, è il giocatore dell'Udinese Destiny Udogie, che ha parlato intervistato da Petreon:

"Sono all'Udinese e voglio fare del mio meglio per questo club, ma in futuro, non lo so. La Champions è un grande sogno e spero di raggiungerlo. Quando sento dell'interesse di Juventus, Napoli e Atalanta mi sento bene. Quando senti di questo interesse è perché sai che stai andando bene. Ma io sono concentrato sull'Udinese quindi non ascolto troppo queste voci".

"Molina è uno dei migliori terzini destri nella sua posizione. Ha numeri pazzeschi. È molto bravo in attacco, molto bravo in rifinitura. Ha un ottimo cross, penso che andrà molto lontano. Io ho visto molto Marcelo del Real Madrid crescere, era uno dei migliori terzini sinistri del mondo, quindi mi è piaciuto guardarlo. Ora non ne guardo tanti come prima, ma nel mio campionato mi ispiro a Theo Hernandez, quindi lo guardo. Chi è il miglior attaccante tra Immobile, Osimhen o Vlahovic? Il miglior attaccante della Serie A è Vlahovic. Perché è veloce, è fisico e può anche finire. Ha tutto. Per la sua età è molto bravo. Comunque penso che alla fine lo Scudetto lo vincerà il Milan".

"Io sono nato in Italia quindi mi sento italiano. Sono cresciuto giocando con tutte le squadre giovanili italiane quindi voglio continuare a giocare con l'Italia, spero di arrivare primo e vincere più cose possibili. Punto a Euro 2024, è un'ambizione giocare a Euro 2024 per l'Italia. Devo dare il massimo in ogni partita per dimostrare a Roberto Mancini le mie qualità. È un grande obiettivo che spero di raggiungere”.