Udinese, Walace e Arslan in coro: “Juve? Torniamo da Torino con fiducia”

I due giocatori hanno parlato

redazionejuvenews

Walace, difensore dell'Udinese, ha parlato ieri al termine del match contro la Juventusai microfoni di Udinese Tv: "Torniamo da Torino con fiducia in vista delle prossime gare, questo è sicuro e ne sono assolutamente convinto. Il primo tempo contro la Juve non è stato come lo avevamo preparato, ma nella ripresa abbiamo preso coraggio e messo in difficoltà i bianconeri nel vero senso della parola. Quando si affronta una squadra così bisogna avere personalità e coraggio, provare a fare il nostro gioco e la nostra partita e credo che noi abbiamo dimostrato tutto ciò. Dobbiamo continuare così e sicuramente miglioreremo molto.

E’ stato un periodo difficile per noi. Fare gli allenamenti da casa non è la stessa cosa, però è passato e ora ci dobbiamo concentrare sul presente che è oggi. Questa settimana dobbiamo fare bene e pensare al Genoa che sarà un avversario tosto. Anche Arslan ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo la sconfitta di ieri confermando la tesi di Walace: "La sconfitta contro la Juve? Si, c'è un po' di rammarico, ma torniamo da Torino con fiducia in vista delle prossime gare, come ha detto Walace. Abbiamo fatto bene, ma oggi serviva la gara perfetta per ottenere un buon risultato contro una grande squadra. Dobbiamo continuare a lavorare e faremo sicuramente bene. La preparazione è stata difficile, ma non voglio trovare scuse perché non ci devono essere.

Noi siamo calciatori. Questo è il nostro lavoro. Ci dobbiamo sempre far trovare pronti, anche nei momenti difficili. Abbiamo bisogno di punti per tirarci su in classifica. Centrocampo con Walace e Makengo? Sì, mi trovo bene con loro. Walace parla tedesco e mi trovo bene con lui, ma anche con Makengo. Quando recuperiamo il pallone, ci cerchiamo subito. Abbiamo tanta qualità, ma dobbiamo lavorare ancora. Ma non finisce qui".