Udinese-Juventus: top 5 goals

I bianconeri domenica in campo contro i friulani

redazionejuvenews

La Juventus scenderà domenica in campo per la partita contro l'Udinese, in programma alla Dacia Arena. Una partita che la squadra di Andrea Pirlo dovrà vincere a tutti i costi per continuare la marcia verso la qualificazione alla prossima Champions League. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ricordato i 5 gol più belli che hanno caratterizzato le sfide passate contro la squadra di Gotti.

"I 46 precedenti di Udinese-Juventus hanno visto la Signora andare in rete 88 volte al Friuli. L'ultimo gol lo ha realizzato De Ligt nello scorso campionato e a differenza degli altri che ha messo a segno, tutti nati da calci d'angolo, quello del Friuli è stato un tiro da fuori area, un tracciante in diagonale che è andato a concludere la sua corsa sul palo più lontano.

2018-19 CRISTIANO RONALDO

Blaise Matuidi e Mario Mandzukic osservano tra l'incredulo e il divertito l'esultanza di Cristiano Ronaldo per la rete che raddoppia il vantaggio determinato da Bentancur pochi minuti prima. La rete di CR7 nasce da un sinistro di straordinaria potenza sul quale oggettivamente non c'è la minima possibilità di opposizione. E per la Juve, poco dopo la mezzora, i giochi sono già fatti, per quella che è la settima vittoria consecutiva dall'inizio del campionato.

2017-18 SAMI KHEDIRA

Non capita spesso neanche agli attaccanti di portarsi a casa il pallone della gara per avere segnato una tripletta. Se poi si è centrocampisti, l'evento è decisamente raro. La felicità di Khedira catturata nella foto è relativa al suo secondo dei 3 gol nel pirotecnico 2-6 con il quale si chiude Udinese-Juventus. Nell'evoluzione del punteggio Sami firma l'1-2, il 2-4 e il 2-5.

2016-17 LEONARDO BONUCCI

La grandezza di un giocatore si vede più nella capacità di risposta ai momenti difficili che nelle giornate perfette. Quanto succede a Bonucci al Friuli è assolutamente esemplificativo in tal senso: l'Udinese passa in vantaggio grazie a Zapata, che vince il corpo a corpo con il centrale bianconero e supera Buffon. Ma c'è un secondo round per riscattarsi e Leo si prende la rivincita deviando in rete di testa una punizione calciata da Dybala, una rete da festeggiare con la tradizionale esultanza.

2012-13 SEBASTIAN GIOVINCO

Il secondo tempo di Udinese-Juventusconcentra il meglio del repertorio di Giovinco. Si apre con un'azione strepitosa ispirata da un tacco di Vucinic, conclusa con un tiro che non trova lo specchio della porta. Il mancato gol capolavoro viene riscattato da altri due. Il primo con Sebastian che si avventa su una corta respinta del portiere. Il secondo con una conclusione di destro (nella foto) che finalizza al meglio un suggerimento di Pirlo.

2005-06 PATRICK VIEIRA

Nel mese di settembre del 2005, Patrick Vieira lascia il suo marchio in tutte e tre le gare in trasferta di campionato: Empoli, Udine e Parma. Un vero e proprio saggio di rapidissimo adattamento al calcio italiano. E oltre all'attitudine tattica sulla quale non c'erano dubbi, il centrocampista francese mostra una capacità d'inserimento che contro i bianconeri friulani va a sfruttare una sponda di testa di Del Piero." (Juventus.com)