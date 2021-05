Udinese-Juventus: le formazioni ufficiali

Le due squadre tra poco in campo

La Juventus scenderà in campo oggi pomeriggio contro l'Udinese alla Dacia Arena per cercare la vittoria dopo il pareggio di settimana scorsa contro la Fiorentina che ha complicato la classifica dei bianconeri. I giocatori di Madama dovranno rispondere al Milan, che ha vinto ieri sera e si è portato a tre punti di vantaggio sulla squadra di Andrea Pirlo, che si trova appaiata al Napoli in classifica. Una partita da vincere a tutti i costi quella di oggi, per arrivare al meglio allo scontro diretto di domenica prossima, che vedrà i bianconeri scendere in campo contro il Milan dopo la partita infrasettimanale contro il Sassuolo, altra importante sfida per la classifica.