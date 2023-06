Udinese-Juventus 0-1: Chiesa decide la sfida con i friulani

Nell'ultima giornata di campionato la Juventusaffronta l'Udinese per provare a conquistare un posto in zona Europa, al netto delle potenziali squalifiche dalla parte dell'UEFA. I bianconeri si schierano con il consueto 3-5-2, con il trio difensivo composto da Bonucci, Danilo e Gatti. Nella cerniera di centrocampo ci saranno Locatelli e Rabiot, con Miretti più avanzato e Kostic e Cuadrado sulle corsie. Tandem offensivo con Chiesa e Milik. I padroni di casa rispondono con l'XI tipo, Beto in avanti supportato da Thauvin, in mezzo al campo l'ex Pereyra e in difesa Perez, Walace, con Udogie e Zeegelar a presidiare le fasce.