Under 16, la semifinale di andata va alla Roma: 2-1 dei giallorossi

Se le squadre dei grandi hanno chiuso la propria stagione e sono ormai in vacanza (tranne per i giocatori e le giocatrici impegnati con le rispettive nazionale) per le rappresentative giovanili bianconere ci sono ancora le fasi finali dei playoff Scudetto. Il grande lavoro del club per tutte le categorie ha portato grandi frutti e risultati, a livello sia maschile, sia femminile, portando diverse compagini agli atti finali dei vari campionati. Andiamo a vedere come è andata la semifinale di andata della formazione Under 16, che oggi era impegnata in trasferta sul campo della Roma, nel report del match pubblicato dal sito ufficiale della Juventus.