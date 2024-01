Tuttosport: “Fumata bianca per Tiago Djalò. Mancano solo le visite”

Tiago Djalò alla Juventus, ora ci siamo per davvero. Lo racconta Tuttosport, che spiega come l'operazione sia ormai in chiusura. Il giocatore è atteso a Torino per le visite e la firma sul nuovo contratto già la prossima settimana, se non alla fine di quella in corso. Intesa totale tra i bianconeri e il Lille, che libererà il giocatore per tre milioni più due di bonus, oltre al 10% della futura rivendita. Accordo totale anche con il giocatore, che firmerà un quadriennale.