Tutto su Giuntoli: “Un sogno che si avvera, il padre era il suo punto di…”

Raffaello Giuntoli, zio di Cristiano, in un'intervista a Tuttosport ha svelato alcuni retroscena dell'ex ds del Napoli: "Lavorerà 20 ore al giorno, ma un'occhiata al Tour de France la darà. In casa siamo cresciuti a pane, calcio e ciclismo di contorno. Abbiamo avuto due squadre, una di ciclismo e una di calcio. Quella di ciclismo si chiamava Gruppo Sportivo San Niccolò e ha avuto la sede proprio a casa di Tiziano, il padre di Cristiano. Quella di calcio si chiamava Fulgor, io e mio fratello Tiziano eravamo amministratori, direttori sportivi... tuttofare. Ed è stato un lungo travaglio nell’ultimo mese e ci sono stati giorni difficili, in cui sembrava che De Laurentiis non lo avrebbe liberato. Io gli ho sempre detto che tutto si sarebbe aggiustato, magari alla fine, come è successo, ma si sarebbe aggiustato. Ora sono un paio di giorni che non lo sento perché è sempre al telefono... sua mamma lo chiama alle 2, le 3 di notte, perché vuole essere sicura che sia tranquillo. È già immerso nel lavoro".