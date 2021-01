Tutti vogliono Dragusin: la Juve spinge per il rinnovo

TORINO – La Juventus ha iniziato l’anno in maniera positiva, con la battuta d’arresto a San Siro contro l’Inter che ha minato l’inizio d’anno della squadra di Andrea Pirlo, che ha vinto contro Udinese, Milan, Sassuolo, Genoa in Coppa Italia e Napoli in finale di Supercoppa Italiana, con le ultime tre partite del mese che vedranno i bianconeri sfidare Bologna, Spal in Coppa Italia, e Sampdoria.

Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo ha utilizzato molti giocatori in questo inizio di stagione, con molti giovani della primavera che hanno esordito in prima squadra. Quello che fino a questo momento ha impressionato maggiormente è stato il difensore centrale Radu Dragusin, che ha esordito con la prima squadra in campionato, in Coppa Italia, e anche in Champions League. Il classe 2002 è entrato in pianta stabile in prima squadra, con la Juventus che è decisa a puntare su di lui per il futuro. Il giocatore ha però un contratto che scade a giugno del 2021, e la Juventus potrebbe perderlo a parametro zero se non dovesse muoversi in tempo.

I bianconeri hanno già pronto il nuovo contratto per il difensore, ma ancora manca l’accordo nero su bianco, cosa che ha permesso a molti club di inserirsi nella trattativa. Sul difensore infatti si è mosso il Lipsia, con la squadra tedesca che sembra in prima fila per provare a soffiare il calciatore alla Juventus, seguita da Tottenham e Newcastle, che hanno fatto un sondaggio con la Juventus. Il club torinese non ha però intenzione di privarsi del giocatore, tanto che ha rifiutato anche la richiesta del Sassuolo di inserirlo nell’eventuale affare Scamacca, e aspetta l’incontro per le firme sul rinnovo, dimostrando di puntare sul giovane difensore per il prossimo futuro.

