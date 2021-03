Tutti i gol dei bianconeri in Nazionale contro l’Irlanda del Nord

I bianconeri in Nazionale contro l'Irlanda del Nord

redazionejuvenews

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo in cui racconta tutti i gol dei bianconeri con la Nazionale contro l'Irlanda del Nord: "Giovedì 25 marzo a Parma si apre il lungo cammino delle qualificazioni Mondiali per l'Italia di Roberto Mancini. Il primo avversario è l'Irlanda del Nord. Nella storia dei confronti degli azzurri ci sono non pochi protagonisti juventini. Tra i tanti spicca Omar Sivori, argentino naturalizzato, che ha vestito la maglia della Nazionale facendo il suo esordio proprio in questa gara.

TANTA JUVE CON OMAR

Martedì 25 aprile 1961: mentre la Juve veste la maglia con tricolore, stella e coccarda della Coppa Italia, molti bianconeri vengono mandati in campo a Bologna per un'amichevole contro l'Irlanda del Nord. All'epoca il calendario azzurro non era fitto, questa è la prima gara dell'anno della Nazionale. L'Italia presenta una struttura fortemente bianconera, con la presenza di Mora, Nicolé, Sivori e Stacchini. Ed è proprio Stacchini a realizzare la doppietta che porta sul 2-0 i padroni di casa. Poi, dopo la rimonta degli ospiti, ci pensa il grande Omar a segnare la rete della vittoria per 3-2, lasciando un segno decisivo nella sua prima volta in azzurro.

ANCORA UN 10 BIANCONERO

Ancora un'amichevole, ancora una vittoria. Il 22 gennaio del 1997 Italia-Irlanda del Nord si gioca a Palermo. Ad accomunare le due sfide giocate a tanti anni di distanza c'è Cesare Maldini: in difesa nel 1961, stavolta Commissario Tecnico. La parte di Sivori la recita un altro numero 10 bianconero, Alessandro Del Piero. É lui a firmare la rete che chiude il match sul 2-0 con una punizione da posizione molto defilata. Pochi giorni prima, Alex ha partecipato al trionfale 6-1 a Parigi in Supercoppa Europea senza entrare nel tabellino dei marcatori. Lo farà nel match di ritorno, giocato proprio a Palermo, con due exploit di grande bellezza.

IL PRINCIPINO AZZURRO

L'ultimo Italia-Irlanda del Nord vale per le qualificazioni alla fase finale degli Europei e si gioca in un momento particolare della stagione. La pausa della Nazionale arriva dopo il match del 2 ottobre 2011 che ha visto la Juventus affrontare il Milan, sconfiggendolo per 2-0 grazie alla doppietta di Marchisio. E che questo sia il periodo d'oro di Claudio lo conferma la Nazionale: prima della gara contro i nordirlandesi, il Principino realizza un'altra rete in Serbia-Italia.

QUATTRO JUVENTINI PER TRE GOL

Nell'undici di partenza di Italia-Irlanda del Nord dell'11 ottobre 2011 ci sono quattro juventini. Cesare Prandelli schiera Buffon in porta, Barzagli e Chiellini al centro della linea difensiva a 4, Pirlo in cabina di regia. La copertina la conquista Cassano, autore di 2 dei 3 gol della partita, ma i bianconeri meritano tutti voti alti. Gigi salva la sua porta con due interventi dei suoi; Andrea si esalta con un'interpretazione del ruolo da dominatore del reparto; Giorgio mostra grande concentrazione; Andrea innesca l'azione che porta al 3-0.