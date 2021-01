Tutte le nove Supercoppe bianconere

Altro trofeo, altro appuntamento fuori dall’Italia. Finale negli Stati Uniti, a East Rutherford. Ed in piccolo, è la rivincita di un’altra finale giocata all’estero, a Manchester. Anche in questo caso, come per la gara che ha regalato al Milan la Champions League, si finisce ai rigori. Prima di arrivare alla cinquina dei tiri, si vivono minuti palpitanti nei supplementari, con i rossoneri avanti con Andrea Pirlo e David Trezeguet a rispondere pochi secondi dopo. Dal dischetto hanno la meglio i bianconeri, cinque su cinque in gol a differenza degli avversari. La passeggiata con la coppa evidenzia il più felice di tutti, il neoacquisto Stephen Appiah, ma anche capitan Ciro Ferrara sorride, è lui ad avere calciato l’ultimo rigore…