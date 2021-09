Tutte le migliori prestazioni di Del Piero a Napoli

Tutte le migliori prestazioni di Del Piero contro a Napoli

redazionejuvenews

In occasione del prossimo match valido per il campionato di Serie A tra Napoli e Juventus, il sito web ufficiale bianconero ha pubblicato un articolo con tutte le migliori prestazioni di Alex Del Piero nel capoluogo campano contro gli azzurri. Di seguito le riportiamo: "Si è iniziato a parlare di gol alla Del Piero quando le reti dal vertice sinistro dell'area con una conclusione a giro hanno avuto una dimensione europea. Ma quei capolavori in Champions League sul finire del 1995 hanno avuto un trailer l'anno prima, in campionato. Napoli-Juventus si gioca alla terza giornata, Alex è un ragazzo di soli 19 anni che sa quanto sia importante sfruttare la minima occasione per trovare un posto stabile nella squadra di Marcello Lippi. Il suo destro è una meraviglia e lascia intuire quanta consistenza ci sia nel suo talento.

A PROPOSITO DEL TIRO A GIRO

Sei anni dopo, un altro Napoli-Juventus marchiato da Del Piero. Anche questo si disputa a inizio torneo, anche questo è un saggio di conclusione a giro assolutamente letale. Da aggiungervi c'è un particolare: il tiro determina la vittoria della Signora dopo il vantaggio napoletano di Stellone e il pareggio di Kovacevic.

LA PUNIZIONE

Postura simile, ma stavolta è una conclusione da fermo. Stagione 2006-07, Napoli-Juventus è un match che calamita l'attenzione collettiva nonostante non si giochi in Serie A. Cambiano i portieri del Napoli, non la capacità di Del Piero di trovare il modo di superarli. Dopo Taglialatela e Coppola, stavolta è Iezzo a pagare dazio alla qualità del capitano bianconero.

IL RE DEI GOLEADOR

Ancora Iezzo in porta, ancora Del Piero in gol. Napoli e Juventus si ritrovano l'anno dopo e il duello personale è una ripetizione di quanto già successo. La rete, però, indica qualcosa di diverso: Alessandro colpisce con un taglio in area da prima punta, da giocatore che più di prima pensa al gol con rinnovata ferocia. Non a caso, a fine campionato, il capocannoniere della Serie A sarà proprio lui".