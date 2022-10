Turco: “Siamo felicissimi, rimonta con cuore e grinta”

In attesa di sapere cosa farà la prima squadra domani sera contro il Bologna, oggi la Primavera bianconera ha dato una grande soddisfazione ai suoi tifosi. La squadra guidata da Paolo Montero ha battuto il Torino in trasferta per 4-3, dopo una grande rimonta nel secondo tempo. A fine partita Nicolò Turco ha parlato ai microfoni di Juventus Tv:"Siamo felicissimi. Siamo partiti maluccio, non con le idee che avevamo preparato ieri. Nel secondo tempo siamo migliorati e, anche se eravamo sotto di due gol, siamo riusciti in modo straordinario a rimontare".