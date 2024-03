Turci: “Donnarumma ha le potenzialità per superare Buffon”

Luigi Turci, ex calciatore, ha detto la sua sul paragone tra Donnarumma e Buffon. Ecco le sue parole a TVPlay: "Donnarumma? Le potenzialità ci sono tutte per come è partito, è un ’99, perciò ha appena compiuto 25 anni. Ha ancora una carriera davanti e probabilmente anche la miglior parte della sua carriera, perché un portiere completo non può prescindere dall’esperienza, più esperienza accumula sulle sue letture delle situazioni e più diventano rapide ed efficaci. Potenzialmente può non solo raggiungere a livello di trofei e di presenze in nazionale Buffon, ma può addirittura superarlo a livello statistico, come sempre fai il tempo sarà galantuomo e ci dirà ci dirà la verità".