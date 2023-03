Tudor: “La Juventus vince perchè ha le persone giuste al posto giusto”

"In Italia c'è un gap che in Francia non trovi. In Francia c'è molto più ritmo, perché la tipologia dei giocatori è diversa: qui sono più giovani e più fisici. In Italia l'intensità non c'entra. Gli inglesi del resto vogliono comprare giocatori del Lorient, non giocatori in Italia, significa che qui ci sono giocatori che hanno le qualità per integrarsi nel miglior calcio possibile. Il grande vantaggio di questo pubblico caloroso ed esigente è che ti spinge. Allo stadio è sempre una grande festa. È come giocare la finale di Champions League ogni partita".