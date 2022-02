Tudor: “Juve candidata al titolo? E’ così da più di 100 anni”

Al termine della partita contro la Juve l'allenatore dell'Hellas Verona è intervenuto in conferenza stampa: ecco le sue parole

redazionejuvenews

Ottima prestazione per la Juventus di Massimiliano Allegri, che dopo la sconfitta nel match di andata si prende la rivincita sull'Hellas Verona, portandosi a casa il risultato. In gol tutti e due i nuovi acquisti,Vlahovic e Zakaria, subito protagonisti in maglia bianconera. Al termine della partita l'allenatore gialloblu Igor Tudor, che ha un passato in bianconero, è intervenuto in conferenza stampa: “È sempre bello tornare qui. Abbiamo fatto una buona partita, però per prendere un punto bisogna fare una grande partita. La Juve sta bene, ha una bella energia. Abbiamo tenuto bene il campo, ci è mancata un po’ di pericolosità davanti negli ultimi metri. È tutto qui”. Dopo la sconfitta dell'Inter ora la Juve può puntare lo scudetto? “La Juve è sempre candidata al titolo, è così da più di 100 anni”.

Sulla prestazione dei suoi giocatori ha aggiunto: “Non ci siamo riusciti perché loro sono stati più bravi, loro non volevano prendere gol. Non avevamo la lucidità, è mancato il passaggio decisivo. Oggi non ci siamo riusciti, ci sta qua a Torino contro una grande squadra. I due nuovi acquisti sono interessanti, ci vorrà un po’ di tempo ma mi piacciono entrambi. Faraoni e Caprari? Penso che saranno pronti per domenica”.

Chiosa finale sullo stile di gioco del Verona, sempre offensivo anche contro le grandi squadre: "Mi hanno già chiesto questa cosa qui. Nella ripresa non hanno passato la metà campo proprio perché siamo stati così. Poi però non fai gol, loro hanno campioni dietro. Ci sono più vantaggi che svantaggi facendo questa cosa qui, sai quanti punti abbiamo fatto così? Va accettata e va migliorata". In effetti all'andata il gioco offensivo della squadra gialloblu aveva messo in grande difficoltà anche la Juve... ma ieri con Vlahovic e Zakaria in campo non c'è stata storia. Buona la prima per i due nuovi acquisti.