Tudor: “La vittoria con la Juve in campionato è stata la migliore”

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: "Contro la Juve, se mi chiede qual è meglio, io le dico la vittoria perché preparata in 5 o 6 allenamenti. Quella era molto più difficile. Fare paragoni è sempre difficile, ma l’importante è la strada che si traccia da tutti i punti di vista. Ci sono di mezzo soprattutto la mentalità, per cui ci vuole più tempo ma che va martellata tutti i giorni. Dagli allenamenti ai comportamenti in gara, per me è ancora più importante. Coppa Italia? Rimpianti ci sono sempre, ho il rimpianto dell’allenamento di ieri. E’ giusto fare le critiche e le autocritiche, altrimenti non si cresce. Sono consapevole di tutti gli sbagli fatti, mi aiutano ad essere meglio. Vanno sempre interpretate le partite su tanti aspetti che qualcuno da fuori non conosce. Ci sono tante cose che decidono, poi anche il tempo che un allenatore spende per la squadra".