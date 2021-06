Tudor duro: “La Juve ci ha cacciato, non lo trovo giusto. Non sarò più l’assistente di nessuno”

Tudor ha parlato

Igor Tudor , ormai ex secondo di Andrea Pirlo alla Juve, si è sfogato ai microfoni di Vercernji List: "È stata dura, ma alla fine siamo riusciti a qualificarsi per la Champions League, abbiamo anche vinto la Coppa Italia, eppure ci hanno cacciato: mi spiace, non lo trovo giusto. Ho deciso che non sarò mai più l'assistente di nessuno. Alla Juve mi ha chiamato Pirlo , c'era una lista con 5 nomi compilata dalla Juve e Paratici ha lasciato la scelta a Pirlo. Lui ha scelto me, ma essendo molto amico di Baronio ha preso anche lui e un altro analista, mettendoci tutti sullo stesso livello. Non era giusto, io sono un allenatore. Ho accettato perché era la Juve".

A proposito di Juventus, il club bianconero ha voluto salutare Gigi Buffon con una lettera pubblicata sul proprio sito web ufficiale: "Un ventennio, nel calcio, non è solo un’epoca, ma è qualcosa di più. Una vita. Lo scrittore Marcel Proust dice che “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”. Sono gli sguardi che maturano nei decenni, in cui il cammino che percorriamo ci cresce, per rimanere un ricordo indelebile. Perché niente, di questi anni vissuti insieme a un ritmo talmente vertiginoso da sembrare doppio, va dimenticato. Alla Juve Buffon è stato guida, supporto per i giovani che arrivano, record, infranti, superati e rinnovati. E’ stato la parola giusta, proprio quando serviva. Buffon è uno che vive mille vite, e noi non possiamo far altro che viverle con lui. Lo abbiamo guardato da lontano vincere un Campionato e una Supercoppa francesi con il Paris Saint-Germain nella stagione 2018/19. Lo abbiamo riabbracciato con un sorriso grande così quando nel 2019 ritornava a Torino, per vincere ancora uno Scudetto e sfiorare una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, per infrangere il record di presenze all-time in Serie A. “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”.