Tuchel: “Contento che Giroud sia qui. Futuro? Presto per parlarne”

In conferenza stampa, il tecnico del Chelsea ha parlato dell'attaccante, accostato alla Juve nelle scorse settimane

Nonostante le richieste di Andrea Pirlo , la Juventus ha deciso di non operare in entrata in occasione dell'ultima finestra di mercato invernale. Il club bianconero, secondo le voci delle scorse settimane, era alla ricerca di un centravanti che potesse dare il cambio di tanto in tanto ad Alvaro Morata , apparso fuori forma in occasione delle ultime uscite stagionali. Un colpo che, però, potrebbe solamente essere rimandato alla prossima estate, quando i club europei avranno più margini di movimento.

Tra i nomi sulla lista del ds Fabio Paratici c'è anche quello di Olivier Giroud, vecchio pallino anche di altre squadre di Serie A (Inter in primis). Il centravanti francese non era un elemento fondamentale del progetto di Frank Lampard, ma con l'addio al Chelsea dell'ex centrocampista inglese e l'arrivo in panchina di Tomas Tuchel, la sua cessione è poi stata bloccata. In estate, però, come detto prima, potrebbero aprirsi nuovi scenari per il futuro dell'ex Arsenal, desideroso di tornare a giocare con maggior continuità. Intervenuto in conferenza stampa, lo stesso Tuchel è stato cauto riguardo le domande sul futuro di Olivier Giroud:

"Non è stata presa alcuna decisione, perché è presto per prendere queste decisioni, non ho abbastanza tempo per prendere questa decisione perché ho iniziato tre settimane fa. Serve più tempo per conoscere il gruppo meglio e ognuno merita tempo per mostrare il proprio valore. Per ora posso dire che sono contentissimo che sia qui. E' uno dei migliori centravanti in area, è forte fisicamente, ha un primo tocco incredibile quando riceve il pallone. E' molto forte in quello e di testa e in squadra di tanti giocatori offensivi giovani gioca un ruolo chiave, per come si comporta e per la sua esperienza. Sono felice che sia qui e da qui arriveremo a una decisione, ma è ancora troppo presto".