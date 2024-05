Trotta: “Non è da escludere il rinnovo di Allegri con la Juventus”

Ivano Trotta ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per l'allenatore, non sarebbe da escludere l'ipotesi rinnovo per Max Allegri

Intervistato a 1 Football Club, Ivano Trotta ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "L'ipotesi delle dimissioni di Allegri credo sia assolutamente impossibile. Quanto fatto da Sarri alla Lazio credo sia improbabile. Non so quale rapporto abbia instaurato Giuntoli con Allegri. La Juventus, però, potrebbe rischiare di accollarsi lo stipendio del tecnico. Non escludo che possa anche essersi creato un rapporto tale da poter ipotizzare un rinnovo". Inoltre, alla domanda su un presunto scarso impegno da parte dei giocatori della Juve per dare un segnale alla società, ha risposto: "Sarebbero calcoli troppo minuziosi da fare. Quando si va in campo si dà il massimo, nonostante si possano pensare tante cose. Bisogna anche considerare che ogni calciatore ha le proprie ambizioni, i propri obiettivi. Per mille motivi, un allenatore può anche perdere motivazioni, stimoli. I calciatori possono percepirlo e offrire prestazioni sottotono. Ad oggi, dunque, la Juventus ha bisogno di volti nuovi, sia in campo che in panchina".