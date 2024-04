Trotta: “La Juventus ha conquistato la finale con fortuna”

Intervistato a 1 Football Club, Ivano Trotta ha parlato della conquista della finale di Coppa Italia da parte della Juventus. Ecco le sue parole: "Una Juventus sicuramente fortunata, ma vanno anche riconosciuti i meriti di chi riesce ad arrivare in finale. Non era una gara facile, la Lazio era una squadra in forma. Sono uno di quelli che pensa che Allegri stia facendo molto meno di quello che avrebbe potuto. Nonostante quel che si dice, la rosa dei bianconeri resta fortemente competitiva. Guardiamo al Bologna che, con giocatori sconosciuti ai più, riesce a proporre un calcio spettacolare. Anche quest'anno, Allegri sta dimostrando di non essere all'altezza di guidare la Juve, o per competenza o per stimoli".