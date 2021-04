Trezeguet, nuovi sogni da raggiungere “sempre con il pallone tra le mani”

Il post dell'ex attaccante bianconero

redazionejuvenews

Negli scorsi giorni, l'ex attaccante David Trezeguet, miglior marcatore straniero nella storia della Juventus, ha conseguito il tesserino per svolgere la professione di direttore sportivo. Il francese, che ha già ricoperto la carica di ambasciatore bianconero in giro per il mondo, è ancora alla ricerca di un club che gli consenta di fare esperienza in questa sua nuova carica, con il sogno, un giorno, di fare ritorno a Torino in una nuova veste, come aveva dichiarato in una recente intervista ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "Lavorare nella Juventus insieme ad Alex? Perché no! Lo spero. Lui si sta preparando per diventare allenatore e ha dimostrato le sue qualità, mai nessuno dimenticherà il suo legame con i bianconeri".

Alex è ovviamente Del Piero, ex capitano e leggenda della Vecchia Signora, con cui Trezeguet ha condiviso numerosi successi e anche qualche delusione, andando a formare una delle migliori coppie offensive nella storia di questo sport: "Del Piero per me è stato un punto di riferimento e aver condiviso con lui dieci anni di Juve è stato davvero fantastico. È stato un professionista e un giocatore unico, in campo sapevamo cosa fare per esaltarci l'un l'altro e ci bastava poco per capirlo. Ma la nostra intesa nasceva fuori dal campo con momenti di semplice condivisione, come ad esempio ritrovarsi a guardare una partita. Quando un gruppo di giocatori sta bene umanamente, in campo tutto diventa più semplice e la squadra raggiunge gli obiettivi".

Una carriera, quella nel calcio, che l'ex bomber transalpino sognava sin da quando era bambino, come dimostra l'ultimo post sui suoi canali social ufficiali. Una foto di un David in versione capellone con, ovviamente, un pallone tra le mani: "Sempre con il pallone tra le mie mani e i sogni nella mia mente. Cominciamo la settimana con nuove possibilità per raggiungere i nostri obiettivi. Andiamo":